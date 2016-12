NOVART ENGINEERING: 2016, un an foarte bun pentru implementarea tehnologiilor informatice in managementul proiectelor de constructii, cu perspective de crestere pentru 2017

Excentrici si excentricitati! Numai intr-o tara ca Romania, condusa dupa 1990, de oameni bolnavi de putere se pot intampla lucruri iesite din comun, unele dintre ele nemaiintalnite undeva pe mapamond. Nu trece zi de la Dumnezeu in care sa nu se consemneze, in primul rand de catre ziaristi, „grozaviile“ imaginatiei unor oameni care se intrec intr-un cerc restrans … Citeste in continuare »

100 O cifra care poate spune multe atunci cand nu este vorba despre bani. Daca se refera la varsta, 100 nu poate sa fie decat o performanta venerabila in situatia atingerii ei de catre un pamantean. Ea poate reprezenta o performanta, totodata, atunci cand se refera la implinirea unui numar de aparitii al unei publicatii. Este … Citeste in continuare »

Noutati editoriale: Proiectarea cladirilor din zidarie In lunga lor istorie, constructiile din zidarie au aratat cali­tati remarcabile de rezistenta si de durabilitate. In epocile timpurii, dar si mai tarziu, pana in deceniile doi si trei ale se­colului XX, proiectarea cladirilor din zidarie s-a facut prin reproducerea experientei anterioare, cu unele mici incercari de inovare. Cladirile cu dimensiuni mici in plan si … Citeste in continuare »