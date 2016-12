Onoare muncii! Trofeul calitatii ARACO 2015

Personalitati din constructii – Radu AGENT (1925 – 2000) S-a nascut la 3 februarie 1925 in Braila. Intre anii 1934 – 1942 a urmat Liceul Vasile Alecsandri din Galati, dupa care a continuat studiile la Politehnica din Bucuresti – Facultatea de Constructii, intre anii 1942 – 1947. Timp de 58 de ani, prof. Radu Agent a desfasurat o activitate impresionanta in stiinta si tehnica … Citeste in continuare »

Personalitati din constructii – Mircea MIRONESCU S-a nascut la 28 martie 1934 in Odobesti, jud. Vrancea. Dupa terminarea liceului a urmat Facultatea de Constructii Hidrotehnice – Institutul de Constructii Bucuresti, pe care a absolvit-o in anul 1958. A inceput activitatea la CTEH – Constanta, in anul 1958, ca sef de santier, executand, pana in anul 1962, lucrari de consolidari de maluri … Citeste in continuare »

Personalitati romanesti in constructii – Virgil FOCSA S-a nascut la Husi la 26 iulie 1923. Dupa absolvirea Liceului Cuza Voda din localitate, s-a inscris la Institutul Politehnic Gheorghe Asachi din Iasi – Facultatea de Constructii, obtinand, in anul 1946, diploma de inginer constructor. Activitatea inginereasca a ince­put-o la Serviciul LS din Regionala CFR Iasi, contribuind la refacerea retelei de cai ferate din … Citeste in continuare »