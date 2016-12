PLAN31 RO: Simbioza intre structura si arhitectura. NOUL STADION „ION OBLEMENCO” DIN CRAIOVA

Personalitati romanesti in constructii – Emil TIMOFTI S-a nascut la 14 august 1951 in comuna Popricani, judetul Iasi. Dupa absolvirea liceului – internat C. Negruzzi din Iasi, a urmat cursu­rile Facultatii de Hidrotehnica – Institutul Politehnic Iasi, devenind inginer in anul 1975. Intre anii 1975 – 1978, a activat, ca inginer stagiar, la Nodul hidrotehnic Strejesti de pe raul Olt apartinand Grupului … Citeste in continuare »

Profesorul universitar emerit, academician Panaite MAZILU la 99 de ani! Se spune ca timpul este metronomul care masoara trecerea noastra prin viata pamanteana. El se afla in stransa legatura cu ceea ce ii este sortit unui om. Pentru unii timpul este prea scurt din cauza sanatatii sau a unor situatii neprevazute. Pentru altii el se scurge in stransa legatura cu modul de viata: linistit, vulcanic, … Citeste in continuare »

Personalitati din constructii – Victor POPA S-a nascut la 22 iunie 1942 in comuna Crampoia, judetul Olt. A urmat liceul in Slatina. Desi avea inclinatii artistice spre pictura si muzica, avand o voce frumoasa si fiind talentat la vioara si desen – la indemnul tatalui sau, care remarcase ca stapanea foarte bine matematica si fizica – s-a inscris la Facultatea de … Citeste in continuare »