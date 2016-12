Revista Constructiilor – Decembrie 2016

Toti o apa si-un pamant! Si la propriu si la figurat, titlul se refera la toti parvenitii ce-au fost dupa 1990, mai sunt inca si poate, sa dea D-zeu, vor disparea in viitorul cat mai apropiat, pentru ca Romania sa-si intre in sensul ei pozitiv de dezvoltare cu implicatii directe si reale asupra nivelului de trai al cetatenilor „deveniti“ recent … Citeste in continuare »

ARACO: Riscuri semnificative pentru sectorul de constructii in 2016! Se impun masuri angajante politic si economic! A. Contextul actual a. Volumul valoric al activitatii in acest sector a crescut in 2015 cu cca 10% raportat la anul 2014. Cresterea in puncte procentuale este aparent semnificativa pentru ca ea se raporteaza la o valoare modesta inregistrata in 2014 si este conjunctural majorata de finalizarea proiectelor din cadrul financiar comunitar 2007-2014 ( n+2). … Citeste in continuare »

ARACO: Este timpul pentru un puternic impuls al lucrarilor de renovare Din toamna acestui an, blocurile de locuinte din municipiile-resedinta de judet vor putea beneficia de lucrari complexe de crestere a eficientei energetice cu ajutorul fondurilor europene. Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului a finalizat negocierile cu Comisia Europeana pentru finantarea, in cadrul actualului exercitiu bugetar, prin Programul Operational Regional, a activitatilor de crestere a eficientei energetice … Citeste in continuare »