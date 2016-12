RUFSTER: Un producator autohton in plina dezvoltare care isi respecta clientii

Continuam, cu o noua fila, serialul nostru consacrat persona­litatilor de marca din domeniul constructiilor, pentru a evidentia, inca o data, ca Romania a avut si are oameni de valoare in ceea ce priveste realizarea si in tara noastra a unor edificii industriale si civile la nivelul celor prezente, de-a lungul timpului, in alte parti ale … Citeste in continuare »

S-a nascut la 30 octombrie 1940 in Bucuresti. Dupa absolvirea liceului Ion Neculce, a urmat cursurile Facul­tatii de Cai Ferate, Drumuri si Poduri, Sectia Drumuri si Poduri – Institutul de Constructii Bucuresti, devenind inginer in anul 1971. Activitatea didactica a inceput-o, in acelasi an, la Institutul de Constructii Bucuresti, la Catedra de rezistenta materialelor, ca

S-a nascut la 8 aprilie 1934 in Bucuresti. Dupa absolvirea Liceului Academie Ronsard (1944 – 1946), a Liceului Francez si a Scolii Medii de Arhitectura (1948 – 1951), a urmat cursurile Facultatii de Constructii din Institutul de Constructii Bucuresti, facultate pe care a absolvit-o in anul 1956. Activitatea profesionala a inceput-o, ca diriginte de santier,

S-a nascut la 23 mai 1939 la Vijnita, judetul Storojnet din Bucovina de Nord (in prezent in Ucraina). Dupa absolvirea, in 1955, a Colegiului „Costache Negruzzi" a urmat Facultatea de Constructii de la Institutul Politehnic "Gh. Asachi" Iasi, devenind inginer in anul 1960. Activitatea inginereasca a inceput-o in august 1960, ca inginer proiectant la