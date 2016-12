VALPLAST: Tubulatura fonoabsorbanta si camine de inspectie si racord

File de… poveste! Cam asa ar putea fi catalogate si mentionate episoadele parcurse din evolutia unor actiuni si activitati privind situatiile din domeniul constructiilor. Ele au ajuns de poveste pentru ca, dupa un elan post-decembrist evident, au avut in continuare un trend descendent. Sunt file de poveste apartinand sectorului care prin evolutia lui, poate si trebuie sa asigure … Citeste in continuare »

ARACO: Guvern nou, dar solutiile de iesire din recesiune in constructii sunt, inca, inexistente! Lipsa investitiilor = criza, incompetenta sau interese!? Situatia derularii, in conditii cat mai normale, a investitiilor, deci a lucrarilor de constructii, inregistreaza in ultimii ani un trend descendent, cu implicatii majore asupra intregii dezvoltari economice a tarii. Pana in prezent, ARACO si Patronatul Societatilor din Constructii au avut numeroase interventii la ministerul de resort si chiar la Guvern, toate soldandu-se cu esec … Citeste in continuare »

Durabilitatea mediului construit. Stim totul? Atunci, unde gresim? CE STIM? Avand in vedere preocuparile ge­nerale la nivel national de dezvoltare durabila a societatii roma­nesti, un accent deosebit a fost pus si pe dezvoltarea durabila in constructii, prin toate componentele pe care acest concept le-a dezvoltat succesiv in ultimul deceniu: ecolo­gica, economica, sociala si culturala. Prin acest mod de abordare, durabi­litatea constructiilor constituie in … Citeste in continuare »