VALSIR: Premiile BIMobject 2016 – VALSIR, printre cei mai buni 7 din lume. Interviu cu Nicola Zanca si Alessandro Giovannini – ingineri VALSIR

Personalitati romanesti in constructii – Dan Ilie CRETU S-a nascut la 30 octombrie 1940 in Bucuresti. Dupa absolvirea liceului Ion Neculce, a urmat cursurile Facul­tatii de Cai Ferate, Drumuri si Poduri, Sectia Drumuri si Poduri – Institutul de Constructii Bucuresti, devenind inginer in anul 1971. Activitatea didactica a inceput-o, in acelasi an, la Institutul de Constructii Bucuresti, la Catedra de rezistenta materialelor, ca … Citeste in continuare »

CONSTRUCTORI DE EXCEPTIE – Radu SCUTELNICU (1938 – 1998) S-a nascut la 24 august 1938 in comuna Mihalaseni, judetul Botosani. Dupa absolvirea renumitului Liceu „August Treboniu Laurian“ din Botosani, a urmat cursurile Facultatii de Constructii (Sectia de Drumuri si Poduri) din cadrul Institutului Politehnic „Gh. Asachi“ Iasi. A absolvit ca sef de promotie in anul 1960. Activitatea a inceput-o, ca stagiar, la Santierul Hidrocentralei … Citeste in continuare »

Personalitati romanesti in constructii – Liviu-Dumitru DUMITRESCU S-a nascut la 3 octombrie 1926 in Predeal. Dupa absolvirea Scolii Tehnice de Aviatie din Medias si a cursului superior de liceu in Bucuresti, a urmat Facultatea de Instalatii si Utilaj – Institutul de Constructii Bucuresti, devenind inginer in anul 1956. Activitatea inginereasca. Intre anii 1956 – 1959, a functionat la intreprinderea de Exploatare Casa … Citeste in continuare »