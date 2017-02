ALUPROF SYSTEM ROMANIA: Peretii despartitori antiincendiu ALUPROF

Personalitati din constructii – Mihai VOICULESCU S-a nascut la 21 mai 1939, in Ploiesti. Dupa absolvirea liceului I. L. Caragiale din localitate, a urmat Facultatea de Constructii Civile, Industriale si Agricole – Institutul de Constructii Bucuresti, devenind inginer in anul 1963. Activitatea didactica a inceput-o ca preparator la Catedra de constructii civile, iar ulterior: asistent (1964 – 1970), sef de lucrari … Citeste in continuare »

Personalitati din constructii – Victor GIONCU S-a nascut la 19 august 1933 in Arad. Dupa terminarea Liceului Moise Nicoara din Arad, a urmat Facultatea de Constructii Civile, Industriale si Agricole – Institutul Plitehnic din Timisoara, pe care a absolvit-o in anul 1957. Activitatea in invatamant a inceput-o la Facultatea de Arhitectura a Institutului Politehnic din Timisoara, pe post de conferentiar, predand

Constructiile: istorie si personalitati De-a lungul timpului, istoria unor constructii din tara noastra a consemnat ridicarea a numeroase cladiri cu diferite destinatii, care au stat si stau marturie maiestriei si imaginatiei unor oameni de exceptie. Ele consemneaza etape ale civilizatiei omenirii, opere care dainuie in timp, in ciuda anilor care au trecut sau a actiunilor nepevazute ale naturii.