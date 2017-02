CARMEUSE: Solutii viabile pentru constructii sustenabile

Comportarea in situ a constructiilor inseamna, pe de o parte, modul in care acestea raspund scopului pentru care au fost create iar, pe de alta parte, felul in care reactioneaza la mediul inconjurator in care au fost amplasate. Comportarea in situ a construc­tiilor presupune urmatoarele activi­tati principale: urmarirea comportarii in situ a constructiilor, ceea … Citeste in continuare »