CASA SOCIALA A CONSTRUCTORILOR (C.S.C.) – „Roata de rezerva” pe timp de iarna

Ca vrem sau nu, anii trec neiertator pentru existenta noastra si inaintam in etate, sau, mai clar… imbatranim. De aici si pericolul sa uitam unele lucruri, intamplari, cunostinte si date despre oameni sau ce a insemnat bun sau rau in timpul in care acestia au trait. Insa, momentul final al vietii unuia sau altuia dintre … Citeste in continuare »

S-a nascut la 24 august 1938 in comuna Mihalaseni, judetul Botosani. Dupa absolvirea renumitului Liceu „August Treboniu Laurian“ din Botosani, a urmat cursurile Facultatii de Constructii (Sectia de Drumuri si Poduri) din cadrul Institutului Politehnic „Gh. Asachi“ Iasi. A absolvit ca sef de promotie in anul 1960. Activitatea a inceput-o, ca stagiar, la Santierul Hidrocentralei … Citeste in continuare »

S-a nascut la 21 mai 1939, in Ploiesti. Dupa absolvirea liceului I. L. Caragiale din localitate, a urmat Facultatea de Constructii Civile, Industriale si Agricole – Institutul de Constructii Bucuresti, devenind inginer in anul 1963. Activitatea didactica a inceput-o ca preparator la Catedra de constructii civile, iar ulterior: asistent (1964 – 1970), sef de lucrari … Citeste in continuare »

S-a nascut in Sibiu, la 20 ianuarie 1932, unde a absolvit Liceul „Gheorghe Lazar“ in 1950. Intre anii 1950 – 1955 a urmat cursurile Facultatii de Constructii Civile si Industriale din Institutul de Construc­tii Bucuresti, frecventand, in paralel, si cursurile Facultatii de Matematica a Universitatii din Bucuresti (1950 – 1954). Activitatea inginereasca a inceput-o la … Citeste in continuare »