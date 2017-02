Cea de a XXVII-a Conferinta Nationala AICPS. Brasov, 25-26 mai 2017

Barca pe valuri… Nu, nu-i vorba de mai vechiul… „barca pe valuri pluteste usor…“ valsul familiar persoanelor de varsta a treia, care-si alina suferintele fredonandu-l, in momentele melancolice. Nu, barca pe valuri este actualmente sinonima cu starea de fapt in care se gaseste tara, care se leagana dusa de valurile intamplarii spre un orizont necunoscut. Necunoscut, pentru ca … Citeste in continuare »

Plictiseala, plictiseala generala ! Ce ne facem, Doamnelor si Domnilor, pentru ca zan­ga­nitul catuselor a devenit ceva foarte banal incat lumea a inceput sa se plictiseasca de un asemenea spectacol fara sfarsit, cu toate ca exista legi bune sau proaste care ar trebui sa guverneze aceasta tara. Suspectii, cercetati de luni sau ani de zile stau si „lancezesc” acasa … Citeste in continuare »

Meandrele coabitarii! La inceputul lui decem­brie 2012, odata cu alegerile parlamentare, aproa­pe toata suflarea romaneasca spera sau, mai mult, credea, ca in sfarsit ziua cea mare a sosit in sensul ca lucrurile vor lua o noua turnura in ceea ce priveste prezentul si viitorul tarii. S-au vazut unele intentii si s-au luat unele masuri ca atare in … Citeste in continuare »