Cine are interesul ca o industrie de peste 100 milioane de euro sa fie distrusa prin adoptarea unui nou act normativ privitor la constructii?

Personalitati din constructii – Alexandru CISMIGIU (1917 – 2005) S-a nascut la 27 decembrie 1917 in oraselul Bolgrad (Basarabia). Dupa terminarea liceului, in anul 1938, a urmat cursurile Scolii Politehnice Bucuresti – Sectia Constructii, obtinand diploma de inginer in anul 1944. A inceput activitatea la Centrala Cimentului si Ceramicii, ca inginer proiectant, concentrandu-si atentia pe problematica silozurilor. Intre anii 1948 – 1951, a activat

Personalitati romanesti in constructii: Florin Ermil DABIJA S-a nascut la 14 ianuarie 1933 in comuna Panatu, judetul Buzau. Dupa absolvirea liceului, a urmat Facultatea de Constructii Civile si Industriale din cadrul Institutului de Constructii Bucuresti, devenind inginer in anul 1956. Si-a inceput activitatea la Institutul de Studii si Proiectari din Bucuresti, reali­zand: • proiecte in ingineria structurilor de constructii civile si industriale,

Personalitati romanesti in constructii – Horea SANDI S-a nascut in Sibiu, la 20 ianuarie 1932, unde a absolvit Liceul „Gheorghe Lazar" in 1950. Intre anii 1950 – 1955 a urmat cursurile Facultatii de Constructii Civile si Industriale din Institutul de Construc­tii Bucuresti, frecventand, in paralel, si cursurile Facultatii de Matematica a Universitatii din Bucuresti (1950 – 1954). Activitatea inginereasca a inceput-o la