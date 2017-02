De ce trebuie sa intretinem constructiile

PSC: Cumpararea unei locuinte – intre exuberanta, bucurie si risc! Am avut norocul ca, inca din primii ani de angajat la stat, adica dupa ce mi-am luat, cum se spune, „soarta in propriile maini“, sa aflu si sa constientizez ca una dintre cele mai importante investitii materiale pe care o realizeaza un om intr-o viata (poate cea mai importanta) este aceea de a construi (cumpara) … Citeste in continuare »

Cum se vor comporta cladirile la viitorul cutremur La comemorarea marelui cutremur de la 4 martie 1977 ne-am pus, ca de fiecare data, diferite intrebari legate de cum se vor comporta cladirile din fondul construit existent la viitorul si poate ca destul de apropiatul cutremur de Vrancea… Eu cred ca multi colegi de profesie isi pun astfel de intrebari si poate ca destul … Citeste in continuare »

Barca pe valuri… Nu, nu-i vorba de mai vechiul… „barca pe valuri pluteste usor…“ valsul familiar persoanelor de varsta a treia, care-si alina suferintele fredonandu-l, in momentele melancolice. Nu, barca pe valuri este actualmente sinonima cu starea de fapt in care se gaseste tara, care se leagana dusa de valurile intamplarii spre un orizont necunoscut. Necunoscut, pentru ca … Citeste in continuare »