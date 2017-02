Efectele reabilitarii termice a cladirilor la propagarea incendiilor de fatade

Stati linistiti, tovarasi, situatia este sub control! Daca este vorba despre situatia si controlul dinainte de ’89, lucrurile cam asa au stat de vreme ce, chiar la ultimele lui zvarcoliri, dictatorul cu „marinimia-i“ cunoscuta ne indemna sa stam cuminti la locurile noastre, ca de maine ne va mai acorda 100-200 de lei in plus la alocatia pentru copii. Si a venit 1990, … Citeste in continuare »

Imobilism si nepasare! Lumea in care traim este intr-o continua miscare, intr-o continua evolutie, intr-o continua schimbare… Ce nu misca trece neobservat, nu atrage atentia, nu este interesant, sta pe loc, nu se dezvolta, nu are viitor. Oare ce ma indeamna spre o asemenea judecata? Cand, in 1989, populatia acestei tari s-a miscat, a aparut un licar

„Pe umerii cui… ne plangem!?" (refren dupa 1990) – E greu dom'le, este insuportabil! – Am ajuns in sapa de lemn! – Nu mai avem cu ce sa traim! – Spitalele, in ciuda faptului ca nu mai au medicamente si personal suficient, gem de oameni, care si din cauza conditiilor in care traiesc dupa 1990 au umplut peste saturatie aceste asezaminte de sanatate!