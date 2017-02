Efectele reabilitarii termice a cladirilor la propagarea incendiilor de fatade

Mintea de pe urma! Se zice pe buna dreptate ca „meseria este bratara de aur“. Si asa si este de seama ce, pe zi ce trece, in ansamblul pietei concurentiale „cine are carte“ – adica stie bine ceva – „are si parte“, fiind cautat, preferat si folosit pentru a asigura eficienta, criteriul progresului concretizat in profit pentru orice intreprinzator … Citeste in continuare »

Autostrada Bucuresti – Ploiesti – Brasov. Pana azi ar fi fost gata! Cine o are pe constiinta? Amintiri pentru viitor! Putini dintre eminentii nostri constructori isi gasesc timp in afara exercitarii profesiei sa lase in urma lor nu numai edificii economice si social-culturale ci si lucrari literare cu talc. Unul dintre acestia este si ing. Alexandru Dobre, care printr-o cuprinzatoare analiza a ceea ce s-a petrecut dupa 1990 in acest sector … Citeste in continuare »

Filozof si… filozofii! Se spune din batrani ca daca tacea… filozof ramanea! Dar, la noi, pentru unii… gura pacatosului adevar graieste! Cugetarea i se potriveste perfect primului si unicului carmaci al treburilor tarii din ultimii sase ani, care este suparat pe toata lumea care-l inconjoara (chiar si pe apropiatii numiti tot de el) apropiati care se pare ca … Citeste in continuare »