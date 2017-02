ENOL VASLUI: Panourile „LUXBOND”, o investitie greenfield, suta la suta romaneasca

Tepe si… tepari! O expresie care revolta, dar nu pe toata lumea. Jungla capitalismului salbatic, care a pus stapanire dupa 1990 incoace pe o „masa” in continua crestere, datorita foloaselor oferite „jucatorilor”, nu este nici pe departe satisfacuta de rezultatele obtinute, de seama ce apar noi pretendenti pe langa cei care si-au facut plinul pozand deja in postura … Citeste in continuare »

„Succesuri si performari“ Nu, nu-i nici o greseala din partea corecturii revistei noastre. Cuvintele din titlu sunt consecinta imbogatirii dictionarului limbii romane cu noi denumiri de catre una dintre „mladitele“ mai marelui tarii in tentativa de a-si semnala originalitatea limbajului sau in tumultul vietii politice postdecembriste. Ele, cuvintele adica, au vazut lumina zilei sau, mai bine zis, a … Citeste in continuare »

Cum sa evitam corectiile financiare, utilizand eficient Fondurile Europene In calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2007, Romania trebuie sa isi indepli­neasca obligatiile pe care si le-a asumat prin Tratatul de aderare. Avand in vedere acest fapt, legislatia nationala detaliaza si faciliteaza aplicarea in practica a legislatiei Uniunii Europene. Suprematia dreptului comunitar impune ca aceasta sa nu poata … Citeste in continuare »