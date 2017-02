HIDROCONSTRUCTIA SA: Un corifeu al hidraulicii romanesti – profesor doctor docent inginer Simion Hancu

… Adio si-un praz verde! Asa suna zicala populara adresata celor de care unii s-au saturat pentru ce le-au facut atâta amar de vreme. Faptul s-a petrecut la finele lunii aprilie, cand, in sfarsit, s-a dat un sut in fund clanului portocaliu care credea ca-i pentru totdeauna la putere. Si asta pentru ca mai toata lumea s-a saturat din plin … Citeste in continuare »

Conferinta Nationala ARACO. Raport de activitate Martie 2005 – Martie 2007 Desfasurat in prezenta unui mare numar de participanti (membri ARACO, reprezentanti ai ministerelor si sindicatelor, cadre didactice universitare, specialisti in domeniu, presa etc.), evenimentul a pus in valoare hotararea constructorilor romani pentru gasirea si aplicarea celor mai eficiente masuri care sa situeze pe mai departe acest vast sector de activitate in centrul economiei romanesti. Liniile …

Pacienti fara voie! O data „dezechipat" de hainele de toate zilele si ajuns, pe mana doctorilor, in papuci, pijama si halat, te numesti… pacient! Adica n-ai de lucru, iei medicamente si, uneori, din plictis, boala sau enervare ajungi sa te uiti aiurea pe peretii care te inconjoara, manat de gandul ca totul este pasager si poate, curand sau …