Investigatii geotehnice pentru verificarea calitatii lucrarilor de terasamente la Autostrada Sebes – Turda lot 3, km 41+250 – km 53+700

Personalitati romanesti in constructii – Decebal ANASTASESCU S-a nascut la 27 iunie 1926 in Lugoj. Dupa terminarea, in anul 1945, a Liceului C. Diaconovici Loga din Timisoara, a urmat cursurile Facultatii de Constructii – Institutul Politehnic Timisoara, pe care le-a absolvit, ca sef de promotie, in anul 1950. Activitatea a inceput-o ca asistent la cursul de Rezistenta materialelor. A fost numit, totodata, … Citeste in continuare »

Personalitati din constructii – Victor GIONCU S-a nascut la 19 august 1933 in Arad. Dupa terminarea Liceului Moise Nicoara din Arad, a urmat Facultatea de Constructii Civile, Industriale si Agricole – Institutul Plitehnic din Timisoara, pe care a absolvit-o in anul 1957. Activitatea in invatamant a inceput-o la Facultatea de Arhitectura a Institutului Politehnic din Timisoara, pe post de conferentiar, predand … Citeste in continuare »

La multi ani! La multi ani! Dintre cele 4 anotimpuri ale anului, se spune ca primavara ar fi cea mai frumoasa! Iar pentru multi dintre noi lucrul a devenit convingator fie si pentru ca parcurgand mai multe la rand ne-am convins ca ea, primavara adica, inseamna renasterea naturii ce ne inconjoara de-a lungul vietii noastre pamantene. Ori, renasterea, pe multiplele ei … Citeste in continuare »