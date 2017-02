IRIDEX GROUP PLASTIC: Echipamente profesionale pentru intretinerea drumurilor

Conferinta Nationala ARACO. Raport de activitate Martie 2005 – Martie 2007 Desfasurat in prezenta unui mare numar de participanti (membri ARACO, reprezentanti ai ministerelor si sindicatelor, cadre didactice universitare, specialisti in domeniu, presa etc.), evenimentul a pus in valoare hotararea constructorilor romani pentru gasirea si aplicarea celor mai eficiente masuri care sa situeze pe mai departe acest vast sector de activitate in centrul economiei romanesti. Liniile … Citeste in continuare »

CORSARUL ROSU: Idei de afaceri in domeniul imobiliar “CONSTRUIREA DE CARTIERE REZIDENTIALE” Piata rezidentiala s-a stratificat pe mai multe niveluri, casele noi, amplasate in cartierele rezidentiale aparute in jurul marilor orase, au devenit tot mai tentante pentru romani. Pentru a intelege mai bine ce implica realizarea unui astfel de cartier rezidential veti urmari, credem, si discutia cu artizanul acestui proiect, administratorul societatii comerciale Corsarul Rosu Impex ’93 … Citeste in continuare »

PSC: Promovarea firmelor romanesti de constructii in Comunitatea Statelor Independente In actuala situatie, in care majoritatea firmelor de constructii „someaza” sau au lucrari de mica amploare si cu totul si cu totul aleatoriu, PSC face eforturi laudabile de a revigora cel mai dinamic si sigur sector, care asigura cresterea economica, reducerea somajului prin crearea de noi locuri de munca si realizarea de investitii in toate … Citeste in continuare »