LIVSIM POLICOM: Studii geotehnice si hidrogeologice

Barca pe valuri… Nu, nu-i vorba de mai vechiul… „barca pe valuri pluteste usor…“ valsul familiar persoanelor de varsta a treia, care-si alina suferintele fredonandu-l, in momentele melancolice. Nu, barca pe valuri este actualmente sinonima cu starea de fapt in care se gaseste tara, care se leagana dusa de valurile intamplarii spre un orizont necunoscut. Necunoscut, pentru ca … Citeste in continuare »

FPSC: Proiecte cofinantate FSE dedicate formarii profesionale a angajatilor de pe santier Dupa cum v-am prezentat in numarul anterior, Federatia Patronatelor Societatilor din Constructii (FPSC) sustine activitatea firmelor din sectorul constructiilor, una dintre directiile de interes pentru companii fiind calificarea fortei de munca de pe santierele de constructii din Romania. In acest scop, cele doua patronate, Patronatul Societatilor din Constructii (PSC) si Patronatul Producatorilor de Tamplarie Tarmoizolanta … Citeste in continuare »

De la lume adunate… … Si la lume inapoi date sau – cum s-ar spune – „folclorul“ in miscare, pentru ca nimic nu-i mai in floare de ani buni incoace, incepand chiar de la mai marii tarii, decat palavrageala noii clase politice care face orice, nu pentru a crea o Romanie noua, nu, ci pentru a acapara toate resursele … Citeste in continuare »