MACCAFERRI: Sistemele de gabioane Maccaferri

Ne-a parasit inca o personalitate din domeniul constructiilor – dr. ing. col.(r) Felician Eduard Ioan HANN Personalitate marcanta a stiintei si tehnicii romanesti, prin disparitia sa lumea constructorilor din tara noastra sufera o pierdere a unei valori greu de inlocuit. In ultima perioada, dr. ing. Felician Eduard Ioan Hann a fost presedinte de onoare al Comisiei Nationale Comportarea „In Situ” a Constructiilor, asociatie profesionala al carei fondator este. De altfel, urmarirea … Citeste in continuare »

Personalitati romanesti in constructii – Dan Mircea FRANGOPOL S-a nascut la 28 iulie 1946 in Bucuresti. Dupa terminarea Liceului Spiru Haret din Bucuresti, a urmat, intre anii 1964 – 1969, Facultatea de Constructii Civile si Industriale – Institutul de Constructii Bucuresti, pe care a absolvit-o ca sef de promotie. Dupa absolvire a fost retinut in invatamant, la Catedra de constructii civile a Institutului … Citeste in continuare »

Personalitati romanesti in constructii – Nicolae MANESCU Bine cunoscut, inainte de 1990, ca un specialist deosebit in pro­bleme ingineresti si economice si fiind chiar ministru, Nicolae Manescu a vazut lumina zilei pe 25 octombrie 1925, in comuna Rocsoreni, judetul Mehe­dinti, fiind primul dintre cei 6 baieti ai unei familii de tarani instariti. Tatal, precum si mosii si stramosii lui, au luptat in … Citeste in continuare »