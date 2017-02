SIGURA: Produsele firmei Morgan Advanced Materials – Thermal Ceramics. Materiale revolutionare pentru protectie la foc

NOSTALGII! „Fost-ai lele cat ai fost“ In cele ce urmeaza nu este vorba despre expresiile „inmagazinate”, in timp, de bogatul si nestematul nostru folclor romanesc. Acesta, prin putine cuvinte, exprima bine si subtil stari de fapt, bune sau rele, prin care au trecut si trec oamenii in existenta lor pamanteana si care caracte­rizeaza neintrecut pana acum experiente de viata concrete si … Citeste in continuare »

Inceput de nou secol pentru un constructor centenar: Panaite Mazilu Martie, luna martisorului si a inceputului „trezirii” la viata a tot ceea ce misca pe pamant, a consemnat in a doua parte a ei, mai precis pe 21, ziua echinoctiului de primavara, implinirea de catre prof. univ. emerit, academician Panaite Mazilu a unui secol de viata. O performanta care nu este la indemana oricui. Laudabila … Citeste in continuare »

Imobilism si nepasare! Lumea in care traim este intr-o continua miscare, intr-o continua evolutie, intr-o continua schimbare… Ce nu misca trece neobservat, nu atrage atentia, nu este interesant, sta pe loc, nu se dezvolta, nu are viitor. Oare ce ma indeamna spre o asemenea judecata? Cand, in 1989, populatia acestei tari s-a miscat, a aparut un licar … Citeste in continuare »