Sistemul Keysteel pentru constructii geotehnice in conditii dificile

La multi ani! La multi ani! Dintre cele 4 anotimpuri ale anului, se spune ca primavara ar fi cea mai frumoasa! Iar pentru multi dintre noi lucrul a devenit convingator fie si pentru ca parcurgand mai multe la rand ne-am convins ca ea, primavara adica, inseamna renasterea naturii ce ne inconjoara de-a lungul vietii noastre pamantene. Ori, renasterea, pe multiplele ei

Personalitati romanesti in constructii – Mioara Beatrice DABIJA S-a nascut la 11 martie 1933 in Sighet. Dupa absolvirea Facultatii de Constructii Civile si Industriale – Institutul de Constructii Bucuresti – in anul 1956, a inceput activitatea inginereasca la Institutul de Pro­iectare pentru Constructii Tipizate Bucuresti. Pana in anul 1991, a detinut, la acest institut, functiile: inginer proiectant, inginer proiectant principal, inginer proiectant specia­list,

Personalitati romanesti in constructii – Elie RADU (1853 – 1931) S-a nascut in anul 1853 in Botosani. Dupa terminarea gimnaziului la Botosani, a continuat studiile la Academia Militara din Iasi. Plecat in Belgia, dupa un an de perfectionare in matematica, s-a inscris la Scoala Politehnica de pe langa Universitatea din Bruxelles. Gandul sau era construirea de cai ferate in Romania si, revenind in tara, in