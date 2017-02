Stabilizarea unei alunecari de teren printr-o metoda combinata

Constructori pentru eternitate… A mai trecut un an, unul peste cei cinci scursi nemilos, avand in prim plan un specialist cu nume si renume in constructii: Mihail ERBASU. Nemilos pentru ca frangerea vietii unui om aflat in deplina putere a insemnat si inseamna in continuare o grea pierdere pentru familie si pentru lumea constructiilor, in general. Nascut, format … Citeste in continuare »

Timp neiertator! 4 ani de la disparitia dr. arh. Gheorghe Constantin Polizu Dupa un ritual indeobste cunoscut, oamenii, ca si celelalte vietuitoare, se nasc, traiesc si dispar in eternitate. Unii dintre ei raman in memorie pentru ca au lasat ceva in urma lor, ceva care-i poate face sa fie regretati odata cu trecerea timpului. Despre un astfel de om ne vom aminti poate multa vreme pentru ca … Citeste in continuare »

La multi ani! La multi ani! Dintre cele 4 anotimpuri ale anului, se spune ca primavara ar fi cea mai frumoasa! Iar pentru multi dintre noi lucrul a devenit convingator fie si pentru ca parcurgand mai multe la rand ne-am convins ca ea, primavara adica, inseamna renasterea naturii ce ne inconjoara de-a lungul vietii noastre pamantene. Ori, renasterea, pe multiplele ei … Citeste in continuare »