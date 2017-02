TOP GEOCART: Masuratori interioare, rapide si precise, cu LEICA DISTO D1

„Codul Constructiilor“ propus de ISC. Exercitarea profesiei in constructii Proiectul Inspectoratului de Stat in Constructii privind „Codul Constructiilor” introduce o serie de articole referitoare la exercitarea profesiei de arhitect (Titlul IV – Autorizarea lucrarilor de constructie – Cap. VII), de urbanist (Titlul IV – cap. VIII) si de inginer in constructii (Titlul V – Executarea lucrarilor de constructii, Cap. II). Dupa cate stiu, arhitectii … Citeste in continuare »

Modelul chinezesc, o solutie si pentru Romania? (Continuare din numarul 99, decembrie 2013) „Nu conteaza culoarea pisicii. Totul e sa prinda soareci. " (Deng Xiaoping) In anul 2009 spre toamna, un numar de 45 de persoane din Romania, majoritatea constructori, au facut o deplasare in China, in numele ARACO, la invitatia Asociatiei similare chineze a Constructorilor, CINCA. Am fost foarte …

PSC: 2014 – un an al relansarii constructiilor? Perioada intersectiei 2013 – 2014 este una a detalierii bilantului activitatii de peste an pentru firmele din constructii. Antreprenorii isi concentreaza acum resursele si atentia, in special catre a aborda o noua etapa. Una dificila, dar promitatoare in acelasi timp. Dificila pentru ca 2013 a fost un an al scaderii in industria constructiilor, iar pentru …