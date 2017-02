Vremuri… tulburi!

PSC: Mediul de afaceri in viziunea constructorilor romani. Astazi – PSC Filiala SUD-EST Diferentele socio-economice semnificative dintre provincii sau dintre o provincie si capitala nu isi au locul intr-un stat modern. Pe aceste considerente se construiesc si programele structurale europene. Acest principiu fundamenteaza si agenda actuala de reformare a Patronatului Societatilor din Constructii – PSC, reformare initiata in urma cu trei ani. Una dintre prioritati a fost reorganizarea … Citeste in continuare »

QUALITY CERT: Certificarea calificarii tehnico-profesionale a operatorilor economici din constructii Politica adoptata de statele Uniunii Europene, in domeniul reglementat constructii este, fara exceptie, asigurarea cerintelor esentiale in vederea apararii vietii oamenilor si a avutiei nationale. Romania este una din tarile care, adoptand o lege privind calitatea in constructii, asigura cadrul legislativ la nivel national. Aplicarea “Legii 10/1995 privind calitatea in constructii”, se face prin adoptarea … Citeste in continuare »

Tara intre hais si cea! Desi indesati in acelasi car electoral sub emblema DA, dupa aproape doi ani de guvernare, zig-zag-ul inaintarii scoate la iveala mersul haotic al actului de conducere a treburilor tarii. Chiar daca la infiintare prezenta oarece presupuneri de izbanda in virtutea multiplelor promisiuni, planurile scrise, dar, mai ales orale, au zburat in neant fara ca de … Citeste in continuare »