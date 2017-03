ALUPROF SYSTEM ROMANIA: 15 ani de experienta in sisteme de aluminiu rezistente la foc

Personalitati romanesti in constructii – Virgil FOCSA S-a nascut la Husi la 26 iulie 1923. Dupa absolvirea Liceului Cuza Voda din localitate, s-a inscris la Institutul Politehnic Gheorghe Asachi din Iasi – Facultatea de Constructii, obtinand, in anul 1946, diploma de inginer constructor. Activitatea inginereasca a ince­put-o la Serviciul LS din Regionala CFR Iasi, contribuind la refacerea retelei de cai ferate din … Citeste in continuare »

Personalitati romanesti in constructii – Anatolie MARCU S-a nascut la 28 august 1937 in Chisinau. Dupa absolvirea Liceului Gheorghe Sincai din Bucuresti, a urmat Facultatea de Constructii Civile, Industriale si Agricole – Institutul de Constructii Bucuresti, devenind inginer in anul 1959. Intre 1959 si 1964, a activat ca inginer pe santiere si inginer proiectant la Institutul de Studii si Proiectari pentru Imbunatatiri … Citeste in continuare »

Personalitati romanesti in constructii – Victor Radu MARINOV S-a nascut la 29 aprilie 1936 in Miercurea-Ciuc, judetul Harghita. A absolvit Facultatea de Constructii, Sectia Civile si Industriale a Institutului Politehnic Timisoara, in anul 1959. Intre anii 1959 – 1965 a activat la intreprinderea de Constructii si Montaje Metalurgice din Resita, conducand lucrarile de montaj la obiectivele: turnatoria de fonta, hala de utilaj greu, … Citeste in continuare »