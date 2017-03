Arhitectura fara limite (VIII)

Se zice pe buna dreptate ca „meseria este bratara de aur“. Si asa si este de seama ce, pe zi ce trece, in ansamblul pietei concurentiale „cine are carte“ – adica stie bine ceva – „are si parte“, fiind cautat, preferat si folosit pentru a asigura eficienta, criteriul progresului concretizat in profit pentru orice intreprinzator … Citeste in continuare »