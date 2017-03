BERGERAT MONOYEUR: Buldozerul CAT® D6T – consum optim de combustibil, transmisie complet automata si tehnologie pentru orice aplicatie

S-a nascut la 27 decembrie 1917 in oraselul Bolgrad (Basarabia). Dupa terminarea liceului, in anul 1938, a urmat cursurile Scolii Politehnice Bucuresti – Sectia Constructii, obtinand diploma de inginer in anul 1944. A inceput activitatea la Centrala Cimentului si Ceramicii, ca inginer proiectant, concentrandu-si atentia pe problematica silozurilor. Intre anii 1948 – 1951, a activat … Citeste in continuare »

S-a nascut la 23 mai 1939 la Vijnita, judetul Storojnet din Bucovina de Nord (in prezent in Ucraina). Dupa absolvirea, in 1955, a Colegiului „Costache Negruzzi" a urmat Facultatea de Constructii de la Institutul Politehnic "Gh. Asachi" Iasi, devenind inginer in anul 1960. Activitatea inginereasca a inceput-o in august 1960, ca inginer proiectant la …