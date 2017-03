Cea de a XXVII-a Conferinta Nationala AICPS. Brasov, 18-19 mai 2017

Managementul activitatii de constructii-instalatii montaj Continuam prezentarea principalelor indicatoare de norme de deviz, incepand cu indicatorul „C“ pentru lucrari de constructii administrative, social-culturale, rezidentiale si industriale. Asa cum am precizat in numerele anterioare ale revistei, societatea noastra COCC S.A. a fost abilitata oficial in 1981/1982, de catre Ministerul Constructiilor Industriale de la acea vreme, sa elaboreze, pentru principalele lucrari din … Citeste in continuare »

Dezvoltarea invatamantului tehnic de constructii in Moldova Originile acestei forme de invatamant din partea de N-E a Romaniei se afla in stransa legatura cu aparitia si evolutia altor domenii, ceea ce ne intareste convingerea ca vocatia pentru invatamantul de specialitate a preocupat de-a lungul timpului multe generatii. Retineti cateva etape din istoricul invatamantului moldovenesc: Evul mediu si inceputul epocii moderne • … Citeste in continuare »

Noutati editoriale: CLADIRI. Mod de gandire Patrimoniul cultural stiintific s-a imbogatit prin aparitia unui nou volum de specialitate apartinand unui autor “recidivist” in publicarea de lucrari atat de asteptate si in domeniul constructiilor. Este vorba despre cartea “Cladiri. Mod de gandire” a prof. univ. dr. ing. Alexandru Ciornei, care a fost lansata in cadrul unei reuniuni organizata de Editura “Junimea”, la … Citeste in continuare »