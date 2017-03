ENOL VASLUI: Panourile din aluminiu LUXBOND – o investitie greenfield, suta la suta romaneasca

In galeria personalitatilor de seama ale scolii romanesti de constructii, un loc aparte il ocupa inginerul Ion Constantin Otescu, datorita intregii sale existente – un exemplu elocvent de competenta, corectitudine si verticalitate si un promotor neobosit al inovatiilor tehnice si lucrarilor trainice pe care ni le-a lasat drept mostenire. Pentru a intelege, insa, personalitatea lui … Citeste in continuare »

S-a nascut la 18 aprilie 1938 in Bucuresti. In 1960, a absolvit Faculta­tea de Constructii Civile si Industriale – Institutul de Constructii Bucuresti. Activitatea inginereasca a inceput-o, in acelasi an, la Trustul de Constructii si Montaje Energetice, Grupul de Santiere Bucuresti. Intre anii 1963 – 2001, a lucrat la Institutul de Cercetari in Constructii si … Citeste in continuare »