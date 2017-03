FESTOOL: PLANEX easy – solutia rapida si facila pentru suprafete perfecte

Despre management, in general si in particular, au fost publicate in paginile „Revistei Constructiilor“ multe pareri si concluzii. Toate acestea au oferit specialistilor din domeniu posibilitatea de comunicare si de informare, pe care viitorul cititor le poate exploata constructiv. Incerc sa-mi exprim si eu o pa­rere despre ipostaze ale managementului vazute din perspectiva practicii, a … Citeste in continuare »

Pe vremea comunismului exista o expresie des folosita: „Ei se fac ca ne platesc, noi ne facem ca muncim!“. Aceasta expresie vroia sa arate discrepanta dintre salariile celor care munceau in capitalism, in „vest“ si ale celor din „est“, inclusiv din tara noastra. Expresia era, insa, sincera, aratand ca, de fapt, nici nu se munceste … Citeste in continuare »

Chiar asa. Am fost pana acum, dupa cum stiti, cu bune intentii de „n” ori la marele „circ” al alegerilor, unde o parte naiva dintre noi am crezut si am sperat intr-o minune care sa ne asigure, pentru viitor, o conditie umana cel putin potrivita cu invidiata viata occidentala. Si asta de 26 de ani … Citeste in continuare »