GEOBRUGG AG: In urma unor caderi masive de bolovani in Slovenia – record de viteza la implementarea masurilor de siguranta

Personalitati romanesti in constructii – Lucian DOGARIU S-a nascut la 21 aprilie 1939 in Arad. Dupa terminarea Liceului Moise Nicoara din localitate a urmat, intre anii 1955-1959, Facultatea de Constructii si Instalatii Hidrotehnice din Institutul de Constructii Bucuresti. De la terminarea facultatii si pana in prezent, a functionat ca cercetator la Institutul de Studii si Cercetari Hidrotehnice Bucuresti (1959-1964), inginer la Institutul

Personalitati romanesti in constructii – Nicolae PROFIRI S-a nascut la 19 septembrie 1886 in comuna Murgeni, judetul Vaslui. Dupa terminarea Liceului National din Iasi, a urmat Scoala Nationala de Poduri si Sosele Bucuresti, pe care a absolvit-o in anul 1911, devenind inginer in specialitatea drumuri. Dupa absolvire, a obtinut bursa de studii Adamachi, acordata de Academia Romana, pentru 2 ani de cursuri

Personalitati romanesti in constructii – Ioan Petru CIONGRADI S-a nascut la 19 noiembrie 1936 in orasul Roman din judetul Neamt. Dupa absolvirea Liceului Roman Voda din orasul natal, a urmat Facultatea de Constructii, Sectia Constructii Civile, Industriale si Agricole din Institutul Politehnic Iasi, deve­nind inginer in anul 1959. Intre anii 1959 – 1962, a activat la Trustul Regional de Constructii Iasi, contribuind la