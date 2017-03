HIDROCONSTRUCTIA SA: Biserica Densus – pagina controversata a istoriei constructiilor din Romania

Noiembrie! O luna in care se mai poate face ceva pentru insanatosirea ecologica a mediului in care traim si ne desfasuram activitatile cotidiene. Un lucru atat de important pentru sanatatea fiecaruia dintre noi dar mai ales pentru “asanarea” conditiilor inu­mane pe care trebuie sa le suportam ca urmare a comportamentului bizar si nejustificat al celor … Citeste in continuare »

Anul 2014 a reprezentat, pentru Patronatul Societatilor din Constructii, un an de referinta in definitivarea si implementarea viziunilor propuse pentru sustenabilitatea actiunilor din domeniul constructiilor ale firmelor membre. In acelasi timp, s-a urmarit sustinerea activitatii filialelor regionale si consolidarea retelei patronale la nivel national. Cu o experienta de peste 12 ani in domeniu, PSC … Citeste in continuare »