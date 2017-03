IJF DRILLING SOLUTIONS: COMACCHIO CH 450 – Masina pentru foraje cu diametru mare

Se prabusesc cladirile, dar ne facem ca ploua! Stateam recent la televizor si urma­ream stirile, cand a aparut informatia ca o parte a acoperisului si a fatadei blocului Minerva din Bucuresti s-au prabusit peste terasa din fata, ranind doi oameni. Au urmat mai multe declaratii ale unor arhitecti sef de la primaria Capitalei si de la doua sectoare, care clamau lipsa de respon­sabilitate … Citeste in continuare »

PSC: Sectorul constructiilor, la un pas de colaps? In primele luni ale acestui an, industria constructiilor din Romania, prin reducerea investitiilor publice, a inregistrat cea mai mare scadere din Uniunea Europeana. Sute de firme s-ar putea inchide si exista pericolul ca, atunci cand statul se va decide sa investeasca in tara, sa fie prea tarziu. Dupa ce investitiile pu­blice s-au redus cu cel … Citeste in continuare »

Cantitatea bate… calitatea! Mai ceva ca-n „Viata bate filmul”, explozia constructiilor pe piata investitionala din tara noastra detine capul de afis in ceea ce ne place sa spunem crestere economica. Sigur ca o asemenea afirmatie cere lamuriri, pentru ca si din avion, daca este sa privesti fenomenul, poti constata ca totul se desfasoara haotic si numai si numai … Citeste in continuare »