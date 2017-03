„Infinitul mic” – adevar absolut!

Vid legislativ in constructia de drumuri In prezent, sunt mari lacune in normele tehnice in vigoare in domeniul proiectarii si executiei straturilor rutiere pentru drumuri de toate clasele si categoriile tehnice. Se excepteaza drumurile administrate de CNAIR (fost CNADNR) pentru care exista norma tehnica, dar acestea reprezinta numai cca. 20% (aproximativ 17.000 km) din reteaua rutiera interurbana a Romaniei (de peste … Citeste in continuare »

„Dorel” si-ai lui, chiauni si… hai-hui! Cine este Dorel? Nu-l cunoasteti inca? Este perso­najul tragicomic postde­cembrist care s-a „infiltrat” facan­du-si loc ca un „pir” intr-un ogor rodnic intr-un sector cu consecinte importante asupra cresterii econo­mice concurentiale: sectorul constructiilor, cel de care de­pind mersul si rezultatele ori­carei economii. Cine nu intelege ca de sectorul constructiilor depinde orice evolutie pe toate planurile economice … Citeste in continuare »

Casa din alt punct de vedere! O perspectiva filosofica asupra relatiei dintre natura si locuire In mod curent arhitectii, proiectantii si constructorii sunt, in principal, ocupati cu realizarea concreta a constructiilor la care s-au angajat prin proiecte si investitii. Depasind un asemenea stadiu si pentru a va „descreti“ putin fruntile, va propunem in cele ce urmeaza sa „filosofam“ putin asupra unor notiuni si cores­punzatorul lor concret in cazul relatiei dintre … Citeste in continuare »