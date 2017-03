IRIDEX GROUP PLASTIC: Consolidarea terasamentului caii ferate cu geogrile Tensar® TriAx®

O lume pe 4 roti Scriam intr-un articol anterior ca America este o tara pe 4 roti. Intr-adevar, dezvoltarea constructiilor de locuinte, a localitatilor in general si dezvoltarea mijloacelor de transport s-au conditionat reciproc, de-a lungul timpului, pe aceste meleaguri. Altfel spus: daca distantele imense impun folosirea automobilului pentru orice deplasare, automobilele, la randul lor, contribuie, din ce in ce … Citeste in continuare »

CISC: Durabilitatea constructiilor Se vorbeste tot mai mult in lume despre „dezvoltare durabila“. Intelesul adevarat al acestei notiuni este mai subtil si mai complex, dar, pe scurt si pe intelesul tuturor, se refera la „a produce totul mai durabil“, adica pentru o durata mai mare de timp. Oare de ce s-a ajuns la aceasta idee? Este simplu de … Citeste in continuare »

PSC: Cumpararea unei locuinte – intre exuberanta, bucurie si risc! Am avut norocul ca, inca din primii ani de angajat la stat, adica dupa ce mi-am luat, cum se spune, „soarta in propriile maini“, sa aflu si sa constientizez ca una dintre cele mai importante investitii materiale pe care o realizeaza un om intr-o viata (poate cea mai importanta) este aceea de a construi (cumpara) … Citeste in continuare »