Istoria cutremurelor vrancene de la 1600 pana astazi

Blestemul Romaniei! Oamenii politici Sa ma lamureasca cineva si pe mine, dar si pe cei multi, ce inseamna „om politic” in Romania. Este blazonul pe care si l-au pus pe frunte mai toate leprele societatii de dupa `90 incercand, fara prea mult efort, sa ne demonstreze ca „valoarea lor” a mocnit ani de zile, irupand in noul mediu social? … Citeste in continuare »

TIC-TAC, TAC-TIC…A ?! Asadar, TIC-TAC, mai este sau nu mai este o „tactica” a celor care nu pot justifica inavutirea lor peste… noapte? De ce spun asta? Pentru ca faptasii lucrurilor necinstite nu mai TAC ci isi toarna, care mai de care, „tovarasii” de… afaceri pentru a scapa sau a ameliora consecintele juridice de pe urma furturilor. Banutii … Citeste in continuare »

FPSC: Din nou despre certificarea profesionala Am scris cu ceva timp in urma un articol cu titlul “CUI II ESTE FRICA DE CERTIFICAREA PROFE­SIO­NALA A OPERATORILOR DIN CONSTRUCTII?” avand in vedere ca in Romania se vorbeste despre acest lucru de peste cincisprezece – saispre­zece ani. Revin la aceeasi tema si pun, in continuare, aceasta intrebare intru­cat nu am primit niciun raspuns, … Citeste in continuare »