Knauf Cleaneo Akustik®, alegerea inteligenta pentru solutii acustice cu stil

Autostrada Bucuresti – Ploiesti – Brasov. Pana azi ar fi fost gata! Cine o are pe constiinta? Amintiri pentru viitor! Putini dintre eminentii nostri constructori isi gasesc timp in afara exercitarii profesiei sa lase in urma lor nu numai edificii economice si social-culturale ci si lucrari literare cu talc. Unul dintre acestia este si ing. Alexandru Dobre, care printr-o cuprinzatoare analiza a ceea ce s-a petrecut dupa 1990 in acest sector … Citeste in continuare »

„Foto“ la… minut! Ca-n Cismigiul bucurestean al lui Caragiale! Odinioara venea tot omul in vestitul parc din centrul Capitalei sa se bucure si el de oferta naturii concretizate in verdeata, aer si lac pentru plimbarea cu barca. Si pentru a avea o amintire isi „tragea” si o poza la fotograful ambulant care indemna trecatorii cu… foto la minut. Adica timpul cat dura dorita imortalizare … Citeste in continuare »

100 O cifra care poate spune multe atunci cand nu este vorba despre bani. Daca se refera la varsta, 100 nu poate sa fie decat o performanta venerabila in situatia atingerii ei de catre un pamantean. Ea poate reprezenta o performanta, totodata, atunci cand se refera la implinirea unui numar de aparitii al unei publicatii. Este … Citeste in continuare »