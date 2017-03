MACCAFERRI: Sistemele de sprijin din gabioane Maccaferri

Personalitati romanesti in constructii – Iorgu NICULA S-a nascut la 26 septembrie 1927 in Hagieni, jud. Ialomita. A urmat cursurile Facultatii de Poduri si Tuneluri a Institutului de Transporturi din Moscova, obtinand titlul de inginer constructor cu diploma de merit, in anul 1954. Dupa absol­virea cursurilor universitare, a fost repartizat, ca asistent, in invatamantul superior, iar intre anii 1956 – 1959, a … Citeste in continuare »

Personalitati din constructii – Petre BADEA S-a nascut la 1 aprilie 1948 in comuna Negresti, judetul Arges. Dupa absolvirea cursurilor liceale la Mozaceni, judetul Arges, a urmat Facultatea de Constructii Civile si Industriale – Institutul de Constructii Bucuresti, devenind inginer in anul 1970. A inceput activitatea inginereasca in acelasi an, ca sef de punct de lucru la realizarea Complexului Hotelier Saturn … Citeste in continuare »

Ne-a parasit un redutabil profesionist, proiectant in constructii ! De multe ori, atunci cand traverseaza momente grele in viata si mai ales cand ele au un sfarsit tragic, printre simtirile inerente fiintei umane, oamenii isi exprima durerea si prin expresia “ce cruda si neiertatoare este, totusi, viata”, indeosebi cand ea pune capat zilelor pamantene. Intr-o astfel de situatie trista, din toate punctele de vedere, … Citeste in continuare »