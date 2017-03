NOVART ENGINEERING: Proiectare Building Information Modeling by Novart Engineering. Utilizarea modelelor BIM pentru planificarea 4D

Personalitati romanesti in constructii – Alexandru MANESCU S-a nascut la 25 decembrie 1937 in comuna Posesti, judetul Prahova. A absolvit Scoala Tehnica de Petrol din Ploiesti, in anul 1955, dupa care a urmat Facultatea de Constructii Hidrotehnice – Institutul de Constructii Bucuresti – devenind inginer in anul 1960. Repartizat, in facultate, ca pre­parator la Catedra de Alimentari cu apa, a devenit, ulterior, … Citeste in continuare »

Cand bat clopotele… ! 9 ani de la decesul lui Mihail Erbasu In general clopotele bat si in zilele asa-zis negre. Negre pentru ca si ele plang ori de cate ori avem in fata ochilor oameni si decoruri cernite de tristetea pierderii unei vieti ajunsa la capatul ei. Sunt, deci, destule cazuri cand limbile clopotelor ne reamintesc de oameni dragi, de oameni care, pe tot parcursul existentei … Citeste in continuare »

Personalitati din constructii – Radu AGENT (1925 – 2000) S-a nascut la 3 februarie 1925 in Braila. Intre anii 1934 – 1942 a urmat Liceul Vasile Alecsandri din Galati, dupa care a continuat studiile la Politehnica din Bucuresti – Facultatea de Constructii, intre anii 1942 – 1947. Timp de 58 de ani, prof. Radu Agent a desfasurat o activitate impresionanta in stiinta si tehnica … Citeste in continuare »