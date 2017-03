ORLEN ASFALT: Materiale noi care maresc durabilitatea suprafetei asfaltice

Drumul spre Legea Dirigintilor de Santier! Dirigintele de Santier autorizat, fata nefardata a activitatii complexe in domeniul calitatii Cand Dirigintele de Santier impune calitate, unii investitori aleg sa renunte la serviciile acestuia, preferand amenda de 10.000 de lei Colegiul Tehnic al Dirigintilor de Santier (C.T.D.S), organizatie cu peste 800 de ingineri specialisti in constructii, membri ai asociatiei Adunarea Nationala a Dirigintilor … Citeste in continuare »

FMI – versiune romaneasca! FMI sau, practic, ce se intampla in Romania acestor ani poate fi tradus, mai in gluma si pe gustul unora „Fie-ti Mila de Investitori“. De acei „investitori“ pe frontispiciul carora se afla imbogatirea nelimitata pe spatele altora si care, in timp, si-au dovedit incapacitatea derularii unor afaceri care sa nu afecteze sistemul economic al tarii. … Citeste in continuare »

Roata „ne-norocului” si “legea invartitilor” Ca la balci! Cand se spune ca roata se invarteste si mai ales cand iti aduce noroc, este o satisfactie launtrica in pri­mul rand, dar poate si una materiala, mai ales cand in zilele de dupa 1990 fiecare dintre noi am sperat ca norocul sa fie de partea noastra, a tuturor. …Ne-norocul ce poate fi, … Citeste in continuare »