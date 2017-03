Personalitati romanesti in constructii – Lucian DOGARIU

S-a nascut la 6 iulie 1949 in comuna Salcia, judetul Teleorman. A urmat cursurile Facultatii de Constructii Civile, Agricole si Industriale – Institutul de Constructii Bucuresti, pe care le-a absolvit in anul 1972. Activitatea de cercetare a inceput-o, in acelasi an, la Institutul de Cercetari in Constructii si Economia Constructiilor – Sectia de beton armat. … Citeste in continuare »

S-a nascut la 26 septembrie 1927 in Hagieni, jud. Ialomita. A urmat cursurile Facultatii de Poduri si Tuneluri a Institutului de Transporturi din Moscova, obtinand titlul de inginer constructor cu diploma de merit, in anul 1954. Dupa absol­virea cursurilor universitare, a fost repartizat, ca asistent, in invatamantul superior, iar intre anii 1956 – 1959, a … Citeste in continuare »

Se spune ca timpul este metronomul care masoara trecerea noastra prin viata pamanteana. El se afla in stransa legatura cu ceea ce ii este sortit unui om. Pentru unii timpul este prea scurt din cauza sanatatii sau a unor situatii neprevazute. Pentru altii el se scurge in stransa legatura cu modul de viata: linistit, vulcanic, … Citeste in continuare »

S-a nascut la 23 septembrie 1947 in localitatea Codaesti, judetul Vaslui. Dupa terminarea liceului, a urmat cursurile Facultatii de Constructii – Institutul Politehnic din Iasi, deve­nind inginer in anul 1970. Activitatea si-a inceput-o, ca inginer-stagiar, la Institutul de Proiectari Judetene Tulcea, reali­zand proiecte de constructii hidro­tehnice in Delta Dunarii si in judetul Tulcea (retea de … Citeste in continuare »