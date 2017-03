Revista Constructiilor – Martie 2017

Contemporani cu un constructor longeviv – profesor universitar emerit, academician Panaite Mazilu la 100 de ani Cand spui 100 de ani, aproape instantaneu urmatorul cuvant este un secol si este catalogat ca fiind ceva enorm, ceva care inseamna mult si ca timp trecut in clepsidra eternitatii dar si o perioada care chiar reprezinta un record. Da, un record, in special atunci cand secolul, adica suta de ani este parcursa de un… … Citeste in continuare »

Personalitati din constructii – Anghel SALIGNY (1854 – 1925) S-a nascut in luna mai 1854 in comuna Serbanesti, langa Focsani. Liceul, inceput la Focsani, l-a terminat in Germania la Posdam, dupa care a urmat cursurile Scolii Politehnice din Charlottenburg. Dupa o perioada de practica, in Germania, a inceput activitatea inginereasca in tara in anul 1876, la Serviciul de poduri si sosele al Ministerului Lucrarilor … Citeste in continuare »

Personalitati romanesti in constructii – George (Gogu) Constantinescu (1881 – 1965) Inginerul George Constantinescu s-a nascut la 4 octombrie 1881 in Craiova. Dupa absolvirea Colegiului Nati­onal din localitate, s-a inscris la Scoala Nationala de Poduri si Sosele din Bucuresti, pe care a absolvit-o, ca sef de promotie, in anul 1904. In scoala s-a dovedit un caracter original si o fire independenta, care nu accepta idei consacrate … Citeste in continuare »