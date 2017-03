ROLIFT: Lucram mereu la… „inaltime”!

Scopul… nu scuza mijloacele! Asa suna preceptul pentru cei normali. Numai ca pentru altii, varianta lui Machiavelli – cea fara negatie – suna bine, caci foloasele personale nu-i ingrijoreaza in raport cu starea celor amarati. Si aceasta, pentru ca „sprintul” de doar 16 ani parcursi pana acum in cursa nebuneasca pentru inavutire pare sa nu-i mai opreasca. O fi … Citeste in continuare »

Hora staccato! Titlul v-ar putea duce, cred, la a crede ca revista noastra isi schimba profilul pentru ca el este propriu muzicii noastre populare, cantec sau cantece care sugereaza o miscare pe loc, pe loc. Si chiar daca in realitate ritmul este sacadat ne da impresia ca dansul este, de fapt, static. Am inceput cu o asemenea … Citeste in continuare »

Locul si rolul geotehnicii in activitatea de constructii. Interviu cu prof. univ. dr. ing. Sanda Manea Intre 7 si 10 septembrie va avea loc la Cluj-Napoca cea de-a XIII-a Conferinta Nationala de Geotehnica si Fundatii, eveniment deosebit de important pentru cei ce activeaza in acest domeniu al constructiilor. Pentru a puncta importanta evenimentului si pentru a contura locul si rolul pe care il joaca geotehnica in activitatea de constructii am solicitat … Citeste in continuare »