SAMENT INTERNATIONAL: Specialisti in sisteme de ventilatie

Sarbatori fericite! Oare pentru toata lumea?! Nu, nu-i vorba despre aniversari sau zile onomastice care au pentru fiecare dintre noi un caracter preponderent personal, cu semnificatii de ordin sentimental. Nu, este vorba despre sarbatorile „colective” intr-un fel, cele care sunt traditional inradacinate in existenta umana, cu functii religioase sau laice – de marcare a timpului scurs din clepsidra vremurilor, pentru ca … Citeste in continuare »

PSC: Promovarea intereselor breslei constructorilor din Romania in cadrul Uniunii Europene Accederea Romaniei la UE nu a fost si nu trebuie sa fie ceva formal, ci in primul rand o prezenta si o activitate care sa asigure o integrare in sistemul economic european, pe baze concurentiale si de eficienta. Daca este sa privim acest lucru din punct de vedere al tarii noastre, esential este ca pe … Citeste in continuare »

Tepe si… tepari! O expresie care revolta, dar nu pe toata lumea. Jungla capitalismului salbatic, care a pus stapanire dupa 1990 incoace pe o „masa” in continua crestere, datorita foloaselor oferite „jucatorilor”, nu este nici pe departe satisfacuta de rezultatele obtinute, de seama ce apar noi pretendenti pe langa cei care si-au facut plinul pozand deja in postura … Citeste in continuare »