SIXENSE: Masuratori precise pentru mediul construit

Personalitati romanesti in constructii – Virgil FOCSA S-a nascut la Husi la 26 iulie 1923. Dupa absolvirea Liceului Cuza Voda din localitate, s-a inscris la Institutul Politehnic Gheorghe Asachi din Iasi – Facultatea de Constructii, obtinand, in anul 1946, diploma de inginer constructor. Activitatea inginereasca a ince­put-o la Serviciul LS din Regionala CFR Iasi, contribuind la refacerea retelei de cai ferate din

Personalitati romanesti in constructii – Radu PRISCU S-a nascut in Brasov, la 22 ia­nuarie 1921, localitate in care a urmat si studiile liceale. S-a inscris, apoi, la Institutul Politehnic Bucuresti – Facultatea de Constructii, pe care a absolvit-o in anul 1944. Ca inginer proiectant, sef de serviciu, sef de sector, inginer sef, inginer consilier la Institutul de Studii si Proiectari Hidrotehnice Bucuresti,

Constructiile: istorie si personalitati De-a lungul timpului, istoria unor constructii din tara noastra a consemnat ridicarea a numeroase cladiri cu diferite destinatii, care au stat si stau marturie maiestriei si imaginatiei unor oameni de exceptie. Ele consemneaza etape ale civilizatiei omenirii, opere care dainuie in timp, in ciuda anilor care au trecut sau a actiunilor nepevazute ale naturii. De