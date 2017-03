Solutii moderne de fundare pe terenuri moi

Vara prea… fierbinte! Si la propriu si la figurat, continuam sa traim aceleasi „cosmaruri“ pe care nu ni le-am fi dorit niciodata, darmite sa le perpetuam, se pare, la nesfarsit. Calvarul la care ne referim este evidentiat nu numai de catre aceste neinsufletite aparate tehnice, numite termometre, care se incapataneaza sa inregistreze temperaturi caniculare, carora le facem fata … Citeste in continuare »

Pauzele lungi si dese, cheia marilor… „succesuri“! Cei mai in varsta din tara noastra isi amintesc cu nostalgie una dintre cele mai gustate glume facute de oameni inainte de ’89. Era un fel de a face haz de necaz pentru ca in acea perioada nu prea era vorba de a face pauze in ceea ce aveai de executat. Munca era la loc … Citeste in continuare »

FMI – versiune romaneasca! FMI sau, practic, ce se intampla in Romania acestor ani poate fi tradus, mai in gluma si pe gustul unora „Fie-ti Mila de Investitori“. De acei „investitori“ pe frontispiciul carora se afla imbogatirea nelimitata pe spatele altora si care, in timp, si-au dovedit incapacitatea derularii unor afaceri care sa nu afecteze sistemul economic al tarii. … Citeste in continuare »