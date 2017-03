TERRE ARMEE: Pamant armat pe sistemul TERRE ARMÉE®. Specificatii tehnice

Neiertator in scurgerea sa timpul ne apropie de finalul primilor zece ani din actualul mileniu. Spun „neiertator“ pentru ca el, timpul, este ceva imaterial, adica nu-l poti modela si nici macar opri pentru anumite corectii. Corectii care ar fi absolut necesare macar intr-o societate ca a noastra unde dezmatul este generalizat gratie unora si acelorasi … Citeste in continuare »

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI Si MEDIULUI DE AFACERI Domnului ministru ADRIEAN VIDEANU MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI Doamnei ministru ELENA UDREA MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR Domnului ministru VASILE BLAGA In perioada 1960 – 1988, la marea majoritate a structurilor glisate, protectia termica a fost realizata din materiale slab performante si cu o dimensionare …

Politica adoptata de statele Uniunii Europene, in domeniul reglementat constructii este, fara exceptie, asigurarea cerintelor esentiale in vederea apararii vietii oamenilor si a avutiei nationale. Romania este una din tarile care, adoptand o lege privind calitatea in constructii, asigura cadrul legislativ la nivel national. Aplicarea "Legii 10/1995 privind calitatea in constructii", se face prin adoptarea …