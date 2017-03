TOP GEOCART: Experimenteaza inovatia! TOP GEOCART prezinta LEICA VIVA GS16

Degradarea constructiilor Din pacate, constructiile noastre nu sunt vesnice si indestructibile, ci, din contra, sunt pieritoare si supuse degradarii odata cu trecerea timpului, unele mai incet, altele mai repede, in functie de multe conditii, unele prielnice, altele adverse existentei lor. Printre cele ce contribuie la reducerea duratei de exploatare si de existenta a constructiilor se numara actiunea … Citeste in continuare »

Tepe si… tepari! O expresie care revolta, dar nu pe toata lumea. Jungla capitalismului salbatic, care a pus stapanire dupa 1990 incoace pe o „masa" in continua crestere, datorita foloaselor oferite „jucatorilor", nu este nici pe departe satisfacuta de rezultatele obtinute, de seama ce apar noi pretendenti pe langa cei care si-au facut plinul pozand deja in postura …

Cercul vicios Pe vremea comunismului exista o expresie des folosita: „Ei se fac ca ne platesc, noi ne facem ca muncim!". Aceasta expresie vroia sa arate discrepanta dintre salariile celor care munceau in capitalism, in „vest" si ale celor din „est", inclusiv din tara noastra. Expresia era, insa, sincera, aratand ca, de fapt, nici nu se munceste …